Otoplitev je v polnem teku

Otoplitev je trenutno v polnem teku, z okrepitvijo subtropskega anticiklona priteka nad naše kraje iznad južnih predelov Sredozemlja vse toplejši zrak. Od jutrišnjega dne bodo temperature poskočile. Najvišje dnevne vrednosti bodo zlasti na Goriškem do okrog 34 stopinj Celzija, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Toplejše bodo tudi noči, najnižje nočne temperature se bodo le krajevno in s težavo spuščale pod 20 stopinj Celzija, povečini bo kakšna stopinja Celzija več, ob morju okrog ali malo pod 25 stopinj Celzija. Vročina bo torej spet pritisnila in bo ponekod, zlasti ob morju, po vsej verjetnosti pa tudi marsikje v nižinah, nastopil nov vročinski val. Od ponedeljka, ko bo z jugozahodnimi tokovi pritekal postopno bolj vlažen zrak, se bosta občutek soparnosti in toplotna obremenitev še povečala.

Obeta pa se sončno vreme. Od danes do vključno torka, predvidoma tudi vsaj do konca prihodnjega tedna ne bo omembe vrednih poslabšanj. Prevladovala bo jasnina z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Nekaj več spremenljivosti bo v popoldanskih urah v gorskem svetu, kjer bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. Skratka, pred nami je daljše obdobje s stanovitnim poletnim vremenom.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila 15 stopinj Celzija, ničta izoterma pa se je povzpela na višino okrog 4300 metrov. Jutri in v prihodnjih dneh je na višini 1500 metrov v prostem ozračju pričakovati temperature okrog 19 stopinj Celzija.

Ničta izoterma je trenutno kakih 600 metrov višja od dolgoletnega povprečja, ozračje pa bo od jutri za kakih 5 stopinj Celzija toplejše.