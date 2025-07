Otrok, ki je preživel Auschwitz

Hrvaški novinar Oleg Mandić je bil kot enajstletni deček, skupaj z mamo in staro mamo, julija leta 1944 deportiran v Auschwitz. Tam je ostal do 27. januarja 1945, ko je nacistično taborišče osvobodila sovjetska vojska. V Auschwitz je bilo deportiranih približno dvesto tisoč otrok in leta 1933 na Reki rojeni Mandić je eden redkih, ki je preživel to strahoto. Pred deportacijo je bil skupaj z mamo in staro mamo skoraj tri mesece zaprt v tržaškem Coroneu, in to zato, ker je bila njegova družina, začenši z očetom, aktivna v boju proti nacizmu.

Svojo pretresljivo življenjsko zgodbo je Mandić v sodelovanju s pisateljem Filippom Bonijem opisal v knjigi Mi chiamo Oleg, sono sopravvissuto ad Auschwitz (Imenujem se Oleg, preživel sem Auschwitz), ki je pred kratkim izšla pri založbi Newton Compton. Na predstavitvi knjige v senatu je v videopovezavi sodeloval tudi Mandić.

Na predstavitvi, ki jo je priredil senator Demokratske stranke Dario Parrini, je slovenska parlamentarka Tatjana Rojc med drugim spregovorila o slovenskem doprinosu v boju proti nacifašizmu ter opozorila, da je bilo v nemških taboboriščih zaprtih tudi veliko Slovencev. Nastanek knjige in sodelovanje z Mandićem je orisal Filippo Boni, na predstavitvi je sodeloval tudi tržaški novinar Roberto Vitale, predsednik združenja Cinzia Vitale.