Otrokom udobna internetna izkušnja (nasveti za starše)

Do prvega koronavirusnega vala smo bili prepričani, da današnji otroci in mladostniki brez težav obvladajo vse računalniške naprave. Kako pa ne bi, če so se rodili v svet, v katerem se brez elektronike in interneta težko shaja! Telefone, tablice in računalnike uporabljajo na dnevni ravni in običajno so prav oni tisti, ki staršem in starim staršem rešujejo težave s tehnologijo. Ob začetku pouka na daljavo pa se je zapletlo: programe, ki so manj intuitivni od aplikacij na telefonih, so s težavo upravljali, iskanje informacij na spletu ni vedno obrodilo želenih sadov, urejeno shranjevanje datotek je postalo velik izziv in dopisovanje prek elektronske pošte ter redno pregledovanje sporočil je bila navada, ki se je težko prijela. Skupaj s starši so bili torej pahnjeni v realnost, ki je bila nova za vse, in učenje z digitalno tehnologijo, ki bi moralo biti po vseh pričakovanjih najmlajšim pisano na kožo, se je izkazalo za breme za celo družino.

Kaj se je zgodilo? Spomladi 2020 smo pozabili na to, kar radi drugim razlagamo, in sicer da karkoli že počnemo v življenju, bomo svoje naloge uspešno opravljali, če se bomo ob tem počutili dobro. Pozabili smo na udobje. Tudi doma, kjer poteka vzgoja mladih internetnih uporabnikov, moramo torej poskrbeti za osnovne pogoje za uspešno delo.

Za primerno okolje (in mir v hiši)

Najprej morate starši preveriti, ali so programi in aplikacije, ki jih otroci potrebujejo za šolo in ostale aktivnosti, naloženi na napravah. Seveda morajo delovati in redno jih je treba nadgrajevati. Uporabniška imena in gesla morajo biti na dosegu roke vsem domačim uporabnikom, isto velja za geslo brezžične povezave (wi-fi), ki ga navadno nihče ne pozna na pamet. Vse te podatke zapišite v zvezek in ga shranite na varno mesto.

Programe in aplikacije spoznajte skupaj z otroci. Nejasnosti rešite sproti, pri čemer lahko odgovore poiščete na straneh, ki ponujajo pomoč in dodatna navodila. Naučite se, kako se zniža in zviša zvok, kako se vklopita in izklopita mikrofon in kamera. Ob uporabi kamere zapremo vse ostale programe, saj bosta na tak način slika in zvok kakovostna. Vsaka dodatna odprta aplikacija bo upočasnila prenos podatkov in pospešila slabo voljo.

V primeru, da imate doma več računalnikov kot dodatne opreme, se dogovorite za urnik, kdaj bo kdo koristil kamero, slušalke in tiskalnik, zlasti pa poskrbite, da je v prostoru, kjer se uporablja internet, torej kjer vklopimo tudi kamero in mikrofon, mir. Za mlajše naj bo dogovor, da se internet uporablja v skupnem prostoru, vendar je v tem primeru pomembno, da ima otrok dodeljen prostor in čas za sproščeno uporabo tehnologije.

Varnost in zaščita

Internet je za otroke prostor zabave, komunikacije in učenja ter vir neskončnih informacij. Zato zaščitite naprave s protivirusnim programom, ki ga redno posodabljajte. Kljub vzpostavitvi morebitnih filtrov za starševski nadzor, s katerimi lahko določite ne le prepoved dostopa do določenih vsebin, ampak tudi uro izklopa naprav z interneta, se vseeno dogovorite, koliko prostega časa na dan lahko otroci preživijo online in kaj lahko v tem času počnejo.

Naj bo družinski moto ta: ni nujno, da vse, kar piše na spletu, tudi drži. V primeru, da kdo podvomi v prebrano, lahko skupaj preverite različne zanesljive vire in se o vsebinah pogovorite.

Starši ste zagotovo največja pomoč otroku, ki se šele uči dela z računalnikom. Lahko ga opazujete, spremljate in z enim očesom popazite. Skupaj spoznajte nove programe, nikakor pa ne rešujte računalniških izzivov namesto njega.