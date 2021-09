Leta 1991 sta nemška turista po naključju na ledeniku v Ötzalskih Alpah na Južnem Tirolskem blizu meje z Avstrijo naletela na ohranjeno truplo in še sanjalo se jima ni, da gre za 5500 let staro mumijo, danes slavnega Ötzija. Z njim se je ukvarjal ves svet, na dan so prihajale vedno nove podrobnosti iz Ötzijevega življenja.

V današnjem Primorskem dnevniku raziskovalka Katja Kjuder ob 30-letnici njegove najdbe posveča »zgodbo« o Ötziju učencem, ki se bodo v letošnjem šolskem letu podali v skrivnostne svetove prazgodovine, pa tudi ostalim mladim »učenjakom« in odraslim. Popeljala jih bo v čas, ko je Ötzi živel in jim razkrila marsikaj o njegovem življenju in o njegovi tragični usodi.

