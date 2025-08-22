Padavin je (skoraj) konec, prehodno je zapihal vzhodnik

Padavine so dopoldne povsod ponehale, na Tržaškem je prehodno zapihal veter vzhodnih smeri, ki je dosegel najvišjo hitrost 47 kilometrov na uro. Opoldne je oslabel.

Marsikje se je vsaj delno razjasnilo, mestoma je še nekaj oblakov. V popoldanskih urah bo ob delni jasnini lahko nastala še kakšna manjša krajevna ploha.

Ozračje se je po odhodu vremenske fronte še nekoliko ohladilo. Najvišje dnevne temperature bodo povečini pod 25 stopinjami Celzija, na Kraški planoti še za kakšno stopinjo Celzija nižje.

Jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Zlasti v gorah bodo predvsem popoldne nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo obrobno lahko razširile še do nekaterih ostalih predelov. Še nekoliko bolj sveže bo.

V nedeljo bo povečini sončno. Jutro bo sveže. Čez dan bodo najvišje dnevne temperature do okrog 25 stopinj Celzija ali rahlo višje. Pihala bo šibka burja.