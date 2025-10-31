Padavine bodo ponoči ponehale, ostali pa bodo vlaga in oblaki

V FJK bodo padavine oslabele in ponoči povečini ponehale. Do 18. ure je največ dežja padlo v Benečiji, na Matajurju je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila več kot 80 litrov dežja na kvadratni meter. Na Goriškem ga je do 18. ure povečini padlo od 40 do 60 litrov na kvadratni meter, na Tržaškem do okrog 20 litrov na kvadratni meter. V severnih goratih predelih, razen redkih izjem, so bile količine manjše.

Vremenska motnja zapušča naše kraje, za njo pa bo z jugozahodnimi tokovi še pritekal vlažen zrak.

Od jutri do nedeljskega popoldneva bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme. Občasno se bodo ponekod pojavljale manjše krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja. Ozračje bo marsikje zamegljeno.

Vmes bodo tudi krajša obdobja s spremenljivim vremenom in se bo morda prehodno ponekod prikazal tudi kakšen bled sončni žarek.

V noči na ponedeljek bo naše kraje dosegla atlantska vremenska fronta. V nedeljo popoldne se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo nato krepile. Pihali bodo južni vetrovi. V noči na ponedeljek bo oblačno in deževno. V ponedeljek čez dan, bo vremenska fronta že zapuščala naše kraje in se bo vreme izboljšalo. Za njo bo nastal anticiklon, ki nam bo, kot kaže, zagotovil vsaj nekaj dni s stanovitnim in povečini sončnim vremenom.