Gorski reševalci iz Vidma so v soboto zvečer posredovali v Sovodnji, v Benečiji, kjer se je poškodoval 64-letni belgijski državljan z bivališčem v Nadiških dolinah. Svoj avtodom je parkiral ob gostilni Vartacia in izstopil, pri čemer mu je na travnati strmini spordsnilo in je padel v grmičevje v globino kakih 20 metrov. Reševalni helikopter je na kraj pripeljal zdravstveno osebje, ki mu je nudilo prvo pomoč, nato so ga naložili na nosilo in ga prenesli do reševalnega vozila, s katerim so ga odpeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval ramo, utrpel pa je tudi več udarcev in odrgnin. Na kraju so bili tudi gasilci.