Padel z gradbenega odra z višine šestih metrov

Včeraj ob 13. uri so policisti v koprskem pristanišču obravnavali delovno nesrečo, poročajo Primorske novice. 34-letni državljan Kosova, ki prebiva v Sloveniji, je izvajal višinska dela na gradbenem odru. Žerjavist naj bi z verigo na žerjavu oplazil ogrodje gradbenega odra, ki se je zrušil, pri tem pa je 34-letnik padel v globino približno 6 metrov. Prepeljali so ga v SB Izola. Obveščena sta bila varnostni inženir in delovni inšpektor. Po prvih podatkih je poškodovani uporabljal predpisano zaščitno opremo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.