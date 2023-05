Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Buji na Videmskem, kjer je na polju moški, star okrog 50 let, padel z drevesa z višine 10 metrov. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom, je ugotovilo, da je utrpel hujše poškodbe, zato so poklicali helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je resno.