Včeraj dopoldne je na gradbišču v Sežani padel z lestve 36-letni delavec. Policisti so ugotovili, da gre za državljana Kosova. Omahnil je z višine štirih metrov, pri čemer je med delom uporabljal varnostno čelado. Prepeljali so ga v SB Izola, kjer so zdravniki ugotovili, da je njegovo zdravstveno stanje hudo. Utrpel je zlom, pretres možganov in poškodbe notranjih organov.