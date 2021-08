Gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne policije so včeraj popoldne posredovali ob potoku Simon med Možcem in Klužami, od koder jih je poklical tržaški par. Enainštiridesetletna ženska se je na zaradi dežja mokrem in spolzkem skalovju spotaknila in padla, pri čemer si je močno zvila gleženj. Reševalci so ju kmalu dosegli, žensko naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila. Prepeljali so jo v bolnišnico.