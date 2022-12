Pahor bo sinu Jožeta Pučnika vročil red za izredne zasluge

Slovenski predsednik Borut Pahor bo jutri popoldne najvišje državno odlikovanje, red za izredne zasluge, s katerim je junija 2006 tedanji predsednik republike Janez Drnovšek posthumno odlikoval Jožeta Pučnika, vročil Pučnikovemu sinu Gorazdu Pučniku. Pučnikova družina odlikovanja doslej ni želela sprejeti.

Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je Jožeta Pučnika, enega izmed očetov slovenske države, z redom za izredne zasluge za njegov življenjski prispevek k demokratizaciji, osamosvajanju in mednarodnemu priznanju Slovenije posthumno odlikoval nekdanji predsednik republike Janez Drnovšek leta 2006, ob 15-letnici samostojnosti Slovenije.

Kot je Pahor povedal za Radio Ognjišče, je večkrat izrazil željo, da bi Pučnikova družina prevzela odlikovanje. A so bili do zdaj do tega vedno rezervirani, saj da so se Pučniku, v času ko je bil še živ, godile krivice, »ki so bile mogoče malček več kot samo običajne«, in da zaradi tega od države tega odlikovanja ne želijo prevzeti, je še pojasnil.