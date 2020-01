Pahor čestital Milanoviću

Predsednik republike Borut Pahor je danes po telefonu že govoril z novoizvoljenim hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem in mu čestital za zmago na volitvah. Pahor je po pogovoru izrazil zadovoljstvo, ker je Milanović ponovil izjavo, da želi izboljšati odnose s Slovenijo in da bo to ena od njegovih prednostnih nalog.

Pahor je Milanoviću potrdil, da ima v tem smislu v Sloveniji prijatelja, ki je v celoti predan dialogu in iskanju rešitev, da pa je treba upoštevati stališča glede arbitražnega sporazuma.

Izrazil je upanje, da bo ta dialog v naslednjih letih pripeljal do tega, da bo odločitev arbitražnega sodišča uveljavljena sporazumno in v vzajemno korist obeh držav.