Pahor na Lesah: »Prihajam med ljudi, ki jim pripadam«

»Prihajam med ljudi, ki jim pripadam.« Tako je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor dejal v pozdravu, ki ga je prinesel na današnjem odprtju 34. Senjama beneške pesmi, ki bo potekal do 8. maja na Lesah v Benečiji. Predsednik se je odzval vabilu senatorke Tatjane Rojc in obiskal tradicionalno prireditev v organizaciji društva Rečan - Aldo Klodič. V društvenih prostorih se je srečal tudi s predstavniki Slovencev v videmski pokrajini. Visokemu gostu, ki ga je spremljala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk, so krajevne problematike orisali Antonio Banchig za SKGZ, Anna Wedam za SSO in Giorgio Banchig za Inštitut za slovensko kulturo. Poudarili so med drugim potrebo po gospodarski podlagi in sodelovanju s Posočjem, dalje so se zaustavili pri šolski problematiki ter potrebi po krepitvi dvojezičnega in večjezičnega šolstva, opozorili so tudi na pomanjkanje slovenskih duhovnikov in usihanje rabe slovenščine pri bogoslužju ter težave z usposabljanjem slovenskih učiteljev in profesorjev, pa tudi na potrebo po takem turističnem razvoju, ki ne bo prizadel krajevne identitete.

Tako na srečanju kot tudi na odprtju Senjama beneške pesmi je predsednik Pahor dejal, da se je v 30 letih, odkar je Slovenija samostojna in demokratična država ter članica Evropske unije, veliko spremenilo, vendar priložnosti, ki jo nudi ideja skupnega slovenskega kulturnega in gospodarskega prostora, verjetno nismo znali v celoti izkoristiti. A dokler bo evropska ideja živela, do takrat imamo veliko priložnost, da zaživimo naše skupno vsakdanje življenje in da italijanskih prijateljev tega ne bo strah, kot tudi da ne bo strahu med večinskim prebivalstvom v Sloveniji ob povezovanju italijanske narodne skupnosti z matičnim prostorom, je dejal predsednik, ki je med drugim omenil tudi vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem ter zamisel o skupni evropski prestolnici kulture v Gorici in Novi Gorici, ki, je bilo povedano na srečanjih, predstavlja veliko priložnost tudi za Slovence iz videmske pokrajine.Navzoče sta pozdravili tudi županja Občine Grmek Eliana Fabello in senatorka Tatjana Rojc, ki je poudarila pomen mladih, ki z vizijo odprtega sveta predstavljajo upanje, ter čezmejnega sodelovanja. Pahorju se je zahvalila, da je prišel med Slovence iz videmske pokrajine, kar kaže, da mu ni vseeno, kaj je z nami, na koncu pa je tudi izrazila upanje v zagotovitev parlamentarnega zastopstva za Slovence v Italiji.