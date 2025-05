»Papež bo usmerjal na Frančiškovo pot, a s svojim pečatom«

Pred konklavom, na katerem je bil v četrtek izvoljen papež Leon XIV., se škofov vikar za slovenske vernike na Tržaškem in repentabrski nadžupnik Tone Bedenčič ni kaj preveč ukvarjal s tem, kdo bi lahko nasledil Frančiška. Prisluhnil je novicam, bral in razmišljal, je dejal včeraj.

Vas izvolitev novega papeža, do katere je prišlo v kratkem času, navdaja z upanjem?

Nisem ga zasledil med glavnimi kandidati, ki so jih časopisi najbolj izpostavljali. A zelo me je nagovoril kot oseba, tako da se mi zdi, da so kardinali zelo dobro izbrali. Ko sem ga namreč pogledal – to je moje mnenje –, se mi je zdelo, da je po načinu umirjenosti zelo podoben Pavlu IV. , ki je nasledil Janeza XXIII., po Drugem vatikanskem koncilu, ki je razburkal vode. In Pavel VI. je potem to uresničeval, umirjal in lepo, počasi izpeljeval.

Sedaj, ko sem videl Leona XIV., kot osebo, pa tudi njegov življenjepis, se mi zdi, da je dejansko na poti, po kateri je šel Frančišek. Smer je ista, dal pa bo popolnoma svoj osebnostni pečat. Ne tako, kot je to počel Frančišek, ker ima pač vsak svojo osebnost – in to je tisti dar, ki nam ga daje Sveti Duh. Tako bo tudi on po mojem mnenju usmerjal v isto smer, a s svojim pečatom, s svojo mirnostjo. In se mi zdi, da bo v tem vidiku uspešen papež.

Zakaj?

Ker je zelo socialno čuteč, osnovne verske vrednote, drže, pa ima kar umirjene. In tako se mi zdi, da bo kar mirno povezal usmeritev papeža Frančiška in potem usmerjal v mirne vode, da se Cerkev ne bi delila, temveč povezovala. Ni star, ima 70 let, torej ima pred sabo še neko obdobje, v katerem lahko zelo dobro izpelje tudi vse te novosti.