Papež Cerkve, ki je »hiša za vse«

Pokojni papež Frančišek je kot Kristusov namestnik na Zemlji zasledoval primat evangelizacije, njegovo vodilo je bila »Cerkev, ki je hiša za vse, z vrati, ki so vedno odprta, kot poljska bolnišnica po bitki«. Gre za Cerkev, ki se posveti problemom ljudi in je zmožna, da se skloni k vsakemu človeku in mu celi rane.

Tako je kardinal Giovanni Battista Re, dekan kardinalskega zbora, označil papeža Frančiška in njegovo poslanstvo med današnjo homilijo pri pogrebni maši za pokojnega papeža, ki poteka na Trgu sv. Petra v Rimu. Somaševanje vodi prav kardinal Re, ki je v pridigi obnovil glavne točke Frančiškovega pontifikata, pri čemer je poudaril med drugim neposreden stik z ljudmi in narodi ter bližino vsem, zlasti osebam v stiski in odrinjenim. Bil je odprt novostim, ki so se pojavljale v družbi in Cerkvi ter spodbujal h krščanskemu doživljanju izzivov sprememb. Kardinal Re je poudaril tudi bližino beguncem in revnim ter dejstvo, da je pokojni papež v središče postavil evangelij usmiljenja ter hrepenenje po bratstvu, saj so vsi ljudje pripadniki ene človeške družine in se nihče ne reši sam. Prav tako je poudaril skrb in odgovornost do skupnega doma ter nenehno dvigoval glas, da bi prosil za mir ter pozival k razumnosti in poštenim pogajanjem za dosego možnih rešitev, saj vojne vedno puščajo za seboj svet slabši, kot je bil prej, je še dejal Re, ki je poudaril tudi papeževo prizadevanje za gradnjo mostov in ne zidov.

Pogrebne maše se udeležuje velika množica vernikov, med katerimi so tudi mladi Slovenci s Tržaškega in Goriškega. Ob kardinalih, škofih in duhovnikih se svečanosti udeležuje tudi veliko državnih voditeljev, med katerimi so italijanski predsednik Sergio Mattarella in premierka Giorgia Meloni, slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob, ameriški predsednik Donald Trump, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, francoski predsednik Emmanuel Macron in njegov nemški kolega Frank Walter Steinmaier, španski kralj Filip VI. in mnogi drugi. Pogreba se udeležujeta tudi argentinski predsednik Javier Milei in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je pred svečanostjo srečal tudi s predsednikom ZDA Trumpom. Po maši bodo krsto s papeževimi posmrtnimi ostanki v sprevodu prepeljali do bazilike sv. Marije Snežne, kjer bo pokop.