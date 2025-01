Papež Frančišek padel in se lažje poškodoval

Papež Frančišek je davi padel v svoji rezidenci Dom svete Marte in se udaril v desno podlaket, so sporočil iz vatikanskega tiskovnega urada. Pojasnili so, da roka poglavarja Katoliške cerkve ni zlomljena, a da so jo kljub temu preventivno imobilizirali.

»Danes zjutraj je papež Frančišek zaradi padca utrpel udarnino na desni podlakti, brez zloma,« je sporočil tiskovni urad. Dodali so, da so 88-letnemu papežu roko preventivno imobilizirali.

Papež Frančišek je padel tudi nekaj več pred mesecem dni, 6. decembra. Tedaj se je v javnosti pojavil z modrico na obrazu.

Zaradi bolečin v kolenih in hrbtu sicer Frančišek pogosto uporablja voziček.