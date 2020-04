Papež Frančišek pozval k pogumu

Papež Frančišek je danes v Vatikanu daroval mašo na cvetno nedeljo, ki pa je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala brez vernikov. V pridigi je dejal, da Jezus v teh težkih časih soočanja s pandemijo novega koronavirusa poziva k pogumu.

»Jezus pravi vsakomur: ‘Pogumno: odpri srce moji ljubezni. Občutil boš Božjo tolažbo, ki ti daje oporo’,« je dejal papež Frančišek. »Drama, ki jo prestajamo, nas sili v to, da resno jemljemo stvari, ki so resne, in da se ne izgubljamo v nepomembnih stvareh. Da odkrijemo, da življenje ni smiselno, če ne služimo,« je še poudaril. Pri maši, ki so jo prenašali prek spleta, je dodal, da se življenje meri v ljubezni.

Vse je pozval, naj vzpostavijo stik s tistimi, ki so sami in pomoči potrebni. »Ne mislimo samo na to, kar nam manjka, ampak tudi na to, kaj dobrega lahko storimo,« je pozval.

Ob papežu je bilo v baziliki svetega Petra pri oltarju zgolj še nekaj duhovnikov. Prepeval pa je manjši zbor. Nekaj ljudi je bilo tudi po cerkvi. Tradicionalne procesije po Trgu svetega Petra, ki jo običajno pripravijo na cvetno nedeljo, ni bilo.