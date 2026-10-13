Papeža bodo danes sprejeli v bolnišnico

Papeža Leona XIV. bodo danes dopoldne sprejeli v rimsko bolnišnico Gemelli, kjer bo prestal operacijo, so včeraj sporočili iz Vatikana. Odstraniti mu morajo pljučni nodul, po posegu naj bi okreval približno en teden. 71-letni Leon XIV. je v nedeljo po opoldanski molitvi Angelovega češčenja sporočil, da so mu na pljučih odkrili nodul. »Zdravniki menijo, da je primerno posredovati, zato sem se na njihov nasvet odločil za operacijo, da ga odstranijo,« je dejal. Kljub temu je potrdil, da bo obiskal Peru, državo, kjer je dalj časa živel in delal. Obisk te južnoameriške države je trenutno predviden v obdobju od 6. do 17. novembra.