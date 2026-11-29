Ljudski vrt de Tommasini v Ulici Giulia in v njem bivši paviljon rekreacijskega društva občinskih uslužbencev ARAC predstavljata bogastvo, ki ga občina ne sme zanemariti. Zeleno srce mestnega središča ne skriva svojega potenciala, park je dobro obiskan in je večkrat prizorišče kulturnih dogodkov. V njem lahko vsak najde svoj kotiček med otroškimi igrali, sprehajališči, doprsnimi kipi pesnikov in drugih osebnosti.

Na severovzhodnem koncu pa stoji danes zapuščena stavba, kjer je domovala kavarna z dvorano, še prej pa razstavni paviljon, nekdanji dom tržaškega konstruktivizma, ki je na čelu imel slovenske ustvarjalce. Na potrebo po obnovi in promociji pomembne javne dediščine sta včeraj opozorila občinska svetnika Demokratske stranke Luca Salvati in Valentina Repini. Zaradi močne burje je bil park zaprt za javnost, paviljon sta si z novinarji ogledala iz sosednje Ulice Volta.

»Stavba je predolgo zapuščena. Nekoč so v njej gostili razstave, rekreativne in športne dejavnosti, zabave in srečanja,« je spomnil Salvati, »zato bomo s svetniškim predlogom zahtevali, naj jo občina prenovi in z razpisom poišče upravitelje prostorov ter njegovih vsebin. Če bo občina odklonila predlog zaradi pomanjkanja sredstev, bomo svetovali, naj se obrne na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, ki ima, kot vemo, polno blagajno.« Obnova, ki bi jo po mnenju svetnikov morala občina vključiti v proračun za leto 2027, naj bi bila del širšega načrta, ki bi predvideval tudi ureditev zelenic Ljudskega vrta in drugih objektov z izboljšanjem stanja ter rednim vzdrževanjem.