Papeževega pogreba se bo udeležilo več svetovnih voditeljev

Številni svetovni voditelji so že napovedali udeležbo na pogrebu papeža Frančiška, ki se bo odvil v soboto. Prihod v Rim sta med drugim potrdila ameriški in francoski predsednik Donald Trump ter Emmanuel Macron, prišel naj bi tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Na pogrebu pričakujejo na tisoče vernikov in voditelje z vsega sveta. Med prvimi sta udeležbo že potrdila Trump in Macron. Da prihaja v Rim, je sporočil tudi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva.

Glede na vir v ukrajinskem predsedstvu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, se bo pogreba prav tako udeležil predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Papeževo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in ga prepeljali v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival, njegovo stanovanje pa so zapečatili.

V sredo bodo krsto prenesli v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko od papeža do pogreba v soboto poslavljali verniki. Frančišek bo po pogrebnih slovesnostih pred baziliko svetega Petra v skladu s svojimi željami nato pokopan v rimski baziliki Marije Snežne.

Voditelji držav so že v ponedeljek množično izražali sožalje in se poklanjali papežu, ki so ga izpostavljali kot borca za spregledane, dialog in mir. Njegova rodna Argentina je razglasila teden dni žalovanja, Indija pa je danes začela tridnevno nacionalno žalovanje.

Danes je sožalje izrazila tudi Kitajska, ki je imela v preteklosti pogosto napete odnose z Vatikanom. Kot je poudarilo kitajsko zunanje ministrstvo, Kitajska in Vatikan vzdržujeta konstruktivne stike, Peking pa da je pripravljen skupaj z Vatikanom spodbujati nadaljnje izboljšanje odnosov.