Par obtičal vso noč v steni med nevihtami in strelami

Gorski reševalci so danes ob 9.20 rešili dva plezalca iz Lombardije, ki sta sinoči ob nevihtah in strelah obtičala v steni gore Zermula nad Paularom. Za pomoč so njuni sorodniki zaprosili upravitelje tamkajšnje koče sinoči ob 20.30, slednji pa so poklicali gorske reševalce iz kraja Forni Avoltri. Upravitelji koče so pozno sinoči, ko se je že razbesnelo neurje, od para prejeli odziv na svetlobne signale. Medtem se je začela reševalna akcija.

Plezalca so uspeli rešiti danes z vojaškim helikopterjem, na kraju pa je bil tudi helikopter civilne zaščite. Gorski reševalec se je uspel spustiti do njiju in jih posamično dvigniti na helikopter. Bila sta močno premražena in utrujena. Prepeljali so jih do koče Cason di Lanza, kjer jih je pričakalo reševalno vozilo službe 118.