Partizanska bolnica Franja v Evropskem parlamentu

V prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju bodo v torek odprli razstavo o Partizanski bolnici Franja. Namen razstave je predstaviti pomen tega skritega dragulja Evrope, ki je med drugo svetovno vojno v Sloveniji nudil zatočišče, zdravljenje in oskrbo številnim ranjencem različnih narodnosti. Bolnica Franja je sicer trenutno zaprta za obiskovalce, saj obnova po hudem neurju poleti 2023, ki je močno poškodovalo večino objektov in popolnoma zaprlo dostopno pot, še vedno poteka.

Razstavo o Partizanski bolnici Franja bo v Bruslju gostil evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) v sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija. Na petkovi novinarski konferenci pred vhodom v bolnico Franjo v Dolenjih Novakih pri Cerknem je skupaj s predstavniki muzeja predstavil pomen tokratne postavitve v Evropskem parlamentu. »Z razstavo želimo predstaviti Partizansko bolnico Franja v vsej njeni veličini ter poleg človeške solidarnosti poudariti tudi mednarodno povezovanje – v bolnici so se namreč zdravili in oskrbovali številni ranjenci različnih narodnosti,« je izpostavil Nemec. Dodal je, da na odprtju pričakujejo veliko obiskovalcev – ne le predstavnikov institucij, temveč tudi širšo javnost.

Razstava, ki bo na ogled do konca prihodnjega tedna, bo postavljena v osrednjem delu Evropskega parlamenta, kjer si jo bodo lahko ogledali tudi naključni obiskovalci. »Želimo si, da bi tudi slovenska javnost prepoznala naš zagon, usmerjen predvsem v to, da bi se našla manjkajoča sredstva za ponovno odprtje tega pomembnega zgodovinskega bisera,« je še poudaril Nemec. Otvoritveni slovesnosti razstave bo ob 17. uri sledilo pogovorno omizje o pomenu Partizanske bolnice Franja.