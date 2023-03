Partizanski zdravnik, ki ga je odkril Primorski dnevnik

Italijanski zdravnik Amilcare Scalinci, ki je med drugo vojno deloval v slovenski partizanski bolnici Bobovec, je uradno postal častni meščan rodnega kraja. Dobil je namreč mesto v novem muzeju znamenitih osebnosti Taranta (Museo degli illustri tarantini-kratica Mudit), ki sta ga odprla župan Rinaldo Melucci in predsednik Apulije Michele Emiliano.

Vojaškega zdravnika Scalincija (1913-1971) je odkril Primorski dnevnik s pomočjo slovenskega zgodovinarja Blaža Štanglja in dnevnika Il Manifesto. Njegovo ime se je maja leta 2020 prvič pojavilo v Delu v članku novinarke Simone Fajfar, ki je poročala o odkritju ostankov partizanske bolnice Bobovec v Kočevskem Rogu.

Da je Scalinci našel mesto v muzeju nosi zaslugo Claudio Fabrizio, nekdanji ravnatelj mestne knjižnice v Tarantu. Na osnovi člankov v Primorskem dnevniku, Manifestu in Delu je sestavil življenjsko zgodbo partizanskega zdravnika, uporabil je tudi dokumente iz osrednjega slovenskega arhiva, slovenskega Muzeja slovenske novejše zgodovine in družine Scalinci. Ne le sina Paola Sergia in hčerke Adriane, temveč tudi družine brata Temistocleja Scalincija, priznanega odvetnika in antifašista, ki je bil po vojni občinski svetnik v Tarantu. Z zadevo se je ukvarjal tudi zgodovinar Massimiliano Desiante, sodelovalec apulijskega Inštituta za zgodovino odporniškega gibanja.

Skratka, široko zasnovano ekipno delo, ki je obrodilo sadove.