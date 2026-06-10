Patrizia Pavatti na čelu Deželnega šolskega urada FJK

Za šolarje je bil včeraj zadnji dan pouka, za Patrizio Pavatti pa prvi dan nove službe na čelu Deželnega šolskega urada FJK, potem ko se je s koncem aprila upokojila dotedanja generalna direktorica urada Daniela Beltrame.

Pavatti ima dolgoletne izkušnje na področju šolstva, do nedavnega je Pavatti pri Deželi FJK vodila Službo za izobraževanje in pravico do izobraževanja in dejansko bila desna roka Alessie Rosolen, ki je v deželni vladi Massimiliana Fedrige pristojna za šolstvo.

Nova generalnega direktorica Deželnega šolskega urada za FJK je v času Tondove deželne vlade bila sodelavka Roberta Molinara, ki je bil takrat pristojen za šolstvo, bila pa je tudi ravnateljica čedajskega večjezičnega Vzgojnega zavoda Paolo Diacono. Pavatti je pred leti že vodila Deželni šolski urad za FJK.

Ob nastopu položaja je izrecno omenila pomen večjezičnosti v FJK. »Živimo v deželi, ki ima srečo, da so na njenem ozemlju prisotni trije od skupno 12 zaščitenih manjšinskih jezikov v Italiji,» je Pavatti dejala za italijanski informativni oddelek deželne izpostave RAI. V povezavi z večjezičnostjo je omenila, da če sta slovenski in furlanski jezik v FJK že zaščitena, namerava sama okrepiti prizadevanja za ovrednotenje nemškega jezika ter napovedala, da naj bi se v treh šolah - v Plodnu, Paluzzi in Saurisu - septembra začel trijezični pouk, kjer bo število učnih ur za italijanski in nemški jezik enako. »Večjezičnost nam odpira vrata v svet - ne le s pomočjo jezika, temveč tudi s kulturami, ki jih mladi na tak način spoznavajo,« je dejala.