Patti Smith zapela volivcem v vrsti: »Ljudje imajo moč«

Že več dni se v Združenih državah Amerike, kjer se danes odvijajo predsedniške volitve, vijejo dolge kolone volivcev. V eni izmed teh se je včeraj pojavila legendarna kantavtorica Patti Smith. Prisotne, ki so jo posneli s telefonom, je uvodoma nagovorila in povedala, da se opravičuje, ker bo snela masko, ampak drugače ne more peti.

Nato je ob spremljavi kitare ubrala prvo kitice pesmi People have the power, ki jo pogosto zapoje na svojih koncertih: tako je bilo tudi v Trstu, kjer je nastopila novembra lani in uvodoma prebrala angleški prevod pesmi Majhen plašč Srečka Kosovela. Ko je na newyorški ulici odpela svojo pesem, je še vzkliknila: »Don't forget it, use your voice: vote!« (Ne pozabite, izkoristite svoj glas: pojdite volit!).