Peršman kot temelj svobode

Pred poslopjem deželne vlade v Celovcu se je včeraj popoldne na protestu zbralo blizu tisoč koroških Slovencev in njihovih demokratičnih avstrijskih podpornikov. Glasno so izrazili svoje ogorčenje in nezadovoljstvo nad pretirano policijsko racijo v nedeljo popoldne pri antifašističnem muzeju Peršman nad Železno Kaplo. Protest je po uri in pol minil mirno in dostojanstveno. Govori so se izmenično vrstili v slovenščini in nemščini. Več krat so jih presekali močni aplavzi in tu in tam antifašistični vzkliki, kot Vsi mi smo antifašisti ali Alerta antifascista, kar v italijanščini pomeni Pozor, antifašisti.

Zahtevajo pojasnila in kazni

Pretirana in brutalna akcija avstrijske policije, ki je šla nad skoraj sto udeležencev mednarodnega antifašističnega tabora na mestu nacističnega pokola 27. aprila 1945 enajstih članov družin Sadovnik in Kogoj, ki so sodelovali s partizani, je na protestu združila manjšinske in demokratične koroške sile. Protestniki so svoje zahteve, kot jih je pred množico prebrala moderatorka prireditve Mirijam Zwitter Šlemic, do oblasti strnili v tri točke: »Zahtevamo celovito pojasnilo o policijskem posegu pri Peršmanu. Zahtevamo disciplinske in pravne sankcije za tiste, ki so to represivno akcijo sprožili. In zahtevamo tudi opravičilo oblasti organizatorjem in udeležencem antifašističnega tabora ter potomcem žrtev pokola med drugo svetovno vojno.«

Pisatelj Andreas Pittler je pred tem spregovoril o tem, da je avstrijska policija na samotnem gorskem Peršmanu večkrat kršila zakone in ustavo republike Avstrije. Domnevna anonimna prijava naj bi prišla zavoljo taborjenja pretežno mladih udeležencev tabora menda delno izven dovoljenih gabaritov in tudi zaradi njihovega veselega druženja ob večerih. Nepojasnjeno se je zato spravilo red narediti kar 30 policijskih specialcev ob podpori psov, dronov in helikopterja.

»Ko je namestnik deželnega glavarja Martin Gruber govoril, da je treba zakone spoštovati tudi na kraju spominjanja, kot je Peršaman, mu pritrjujem. A te zakone je kršil vodja policijske racije Gerold Taschek.« Namreč, kot je povedal Pittler, so policisti vdrli tudi v zasebne prostore muzeja brez sodnega naloga. Očital jim je tudi osebnostno profiliranje domnevnih kršilcev mimo enakosti pred zakonom. Dodal je še, da so bile pripadnikom manjšine dvojezičnem območju južne Koroške kršene ustavne pravice do uradnega postopka v slovenščini. »Zato bi moral biti Taschek suspendiran že v ponedeljek zjutraj!« Mimogrede, med posegom policije so poškodovali vsaj dva udeleženca, da ju je moral odpeljati rešilec. Šikanirali in popisali so vse udeležence tabora, nekaj so jih tudi aretirali in odpeljali na policijsko postajo v Železno Kaplo. In jih nato sicer vse izpustili.