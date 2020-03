Petletna deklica se je sama vrnila domov

Na območju Trstenika v Mestni občini Kranj je danes dopoldan med sprehodom vrtčevske skupine izginila petletna deklica. Vest je imela velik odmev. Stekla je takojšnja obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo okoli 30 policistov in 100 prostovoljcev. Aktivirani so bili med drugim policijski helikopter, vodnik policijskih psov in brezpilotni letalniki s termovizijo.

Po eni uri iskanja so deklico nepoškodovano našli doma, so sporočili policisti. Bila pa je v stresu in šoku. Okoliščine kažejo, da se je deklica sama vrnila domov in neopazno vstopila v hišo skozi zadnja vrata, ki so jih starši pustili odprta. Podatka, kje se je zadrževala deklica v času iskanja, policisti še nimajo. Policisti bodo z aktivnostmi za ugotovitev vseh okoliščin nadaljevali v prihodnjih dneh.