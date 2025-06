Petrol bo v torek za eno uro protestno zaprl prodajna mesta zunaj avtocest

Družba Petrol bo v torek med 12. in 13. uro zaradi uredbe o regulaciji cen goriv protestno zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. V času zaprtja bo sicer zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, so zapisali. Že danes so začasno zaprli štiri prodajna mesta.

»Gre za odziv na dolgotrajno in za poslovanje škodljivo regulacijo cen goriv, ki resno ogroža vzdržnost dejavnost prodaje naftnih derivatov,« so zapisali v Petrolu.

Štiri prodajna mesta - Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren - so začasno zaprli že danes. Kot so pojasnili, so jih izbrali na podlagi temeljite in poglobljene ekonomske analize. »Zaprta bodo do nadaljnjega, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje,« so zapisali.

V obdobju začasnega zaprtja štirih prodajnih mest in v času torkovega enournega zaprtja bodo prodajna mesta zaprta v celoti, so izpostavili. »To pomeni, da bo začasno prekinjena tudi ponudba pripadajočih storitev, kot so trgovina na prodajnem mestu, avtopralnice, električne polnilnice (e-polnilnice) in druge dodatne storitve (razen poštnih storitev), ki so sicer na voljo na posamezni lokaciji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z obema ukrepoma Petrol opozarja, da nova regulacija cen goriv ogroža poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji, so zapisali.

Nova uredba po njihovem prepričanju pomeni nadaljnje zaostrovanje že doslej nevzdržnega regulatornega okvira. »Marže pri prodaji goriv so v Sloveniji najnižje v EU, trošarine pa med najvišjimi v primerjavi s sosednjimi državami,« so dodali.