Policisti so danes nekaj po polnoči pri izvozu za Senožeče ustavili 37-letnega moškega, ki je vijugal po avtocesti in vozil s hitrostjo 60 km/h. Voznika so policisti preizkusili z alkotestom, ki pokazal rezultat 1,02 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu prepovedali vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi mu tudi obdolžilni predlog.