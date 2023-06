Karabinjerji so v kraju Pocenia na Videmskem sinoči ustavili avtomobil fiat panda, za volanom katerega je bil voznik, ki se je sumljivo obnašal. Opravili so mu alkotest, ki je pokazal koncentracijo alkohola 2,32 g/l, kar je skoraj petkrat več od dovoljene vrednosti. Moški je tedaj napadel karabinjerje s kladivom, pri čemer je dogajanje posnel z mobilnim telefonom. Karabinjerji so moškega ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola, upiranja in žaljenja uradne osebe.