Pijan za volanom po trčenju snel registrski tablici in pobegnil

Koprski policisti so včeraj dopoldne posredovali na Šmarski cesti v Kopru, kjer je prišlo do verižnega trčenja, v katerega so bili vpleteni štirje avtomobili. Ugotovili so, da ga je povzročil 60-letni voznik, ki je z avtomobilom zaradi neprilagojene vožnje trčil v vozilo pred seboj. Tega je odbilo še v vozilo pred njim, omenjeno tretje udeleženo vozilo pa je trčilo še v četrtega. Po trčenju je povzročitelj snel registrski tablici in pobegnil s kraja. Po obvestilu občana so ga policisti hitro izsledili. Odrejen preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 1.09 mg/l. Dva udeleženca sta se pri trčenju lažje poškodovala in so ju odpeljali v SB Izola na pregled. Povzročitelju sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje nevarne vožnje.