Slovenski policisti so danes ob 9.17 posredovali na cesti med Dutovljami in Sežano, kjer je voznica z osebnim avtomobilom zapeljala z vozišča. Na kraju so policisti 42-letni voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,25 mg/l, pri čemer so ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. V avtomobilu je imela tudi otroka, so sporočili. Sledi ji kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje.