Pirc Musar ob dnevu odprtih vrat v predsedniški palači izpostavila pomen dialoga

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob današnjem dnevu državnosti v predsedniški palači sprejela obiskovalce. Med ogledom delovnih in protokolarnih prostorov ob dnevu odprtih vrat jim je čestitala ob dnevu državnosti in spregovorila o pomenu ohranjanja Slovenije za prihodnje generacije. Izpostavila je tudi pomen dialoga.

Prav je, da si državljani ogledajo, kako deluje urad predsednice, je dejala Pirc Musar. Ob tem je obiskovalcem zagotovila, da svojo funkcijo opravlja z dušo in srcem ter jih pozvala, da imajo Slovenijo radi tudi sami, predvsem pa, da se imajo radi med seboj. Prepričana je, da moramo kljub različnim političnim pogledom ohranjati dialog in medsebojno spoštovanje.

V slavnostnem nagovoru na osrednji državni proslavi ob dnevu državnosti v ponedeljek zvečer je medtem izpostavila pomen skupnosti. Zgledi vlečejo, in ko oblast ne zna ali ne zmore izboljšati nesprejemljive slike družbe, mora navdih iskati zunaj pisarn, je izpostavila.

Obiskovalce je ob dnevu odprtih vrat v uvodnem nagovoru pozdravil tudi soprog predsednice Aleš Musar, ki je izpostavil, da je načelo dela predsednice doseči enotnost pri temah, ki presegajo strankarske interese in vladne mandate.

Predsednica republike je pred sprejemom državljanov na ljubljanskem pokopališču Žale položila venec k Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991. V počastitev državnega praznika je pred predsedniško palačo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža garde Slovenske vojske.

Z dnevom državnosti, ki je tudi dela prost dan, obeležujemo dogodke pred 33 leti, ko je takratna slovenska skupščina 25. junija 1991 po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije - Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti. Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, kjer je tedaj zaplapola tudi slovenska zastava.