Pirc Musar prva slovenska predsednica na obisku med Slovenci v Kanadi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se po obisku pri slovenski skupnosti v Clevelandu v ZDA zdaj kot prva slovenska predsednica mudi še pri slovenski skupnosti v Kanadi. Na srečanjih v Torontu je včeraj izrazila občudovanje njihove predanosti ohranjanju slovenskih korenin. Srečala se je s predstavniki Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice, ki ji je čestitala ob 35-letnici delovanja in poudarila njen prispevek h gospodarskemu povezovanju med državama. Sestala se je tudi s člani društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS.

Posebej je poudarila pomen slovenskih šol, folklornih skupin ter pevskih zborov, in opozorila na pomen Kanadsko-slovenskega zgodovinskega društva ter vlogo slovenskih cerkva kot duhovnih in kulturnih središč. Izpostavila je tudi letovišča in parke kot prostore druženja. Vseslovenskemu kulturnemu odboru, ki ga vodi Vera Margutsch, je podelila priznanje za povezovalno vlogo pri izjemnem dolgoletnem in vztrajnem delovanju slovenskih društev in organizacij v provinci Ontario.

Glede na podatke slovenske vlade v Kanadi živi okrog 40.000 prebivalcev slovenskega izvora, od tega največ v provinci Ontario oz. v Torontu in okolici.