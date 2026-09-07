Planinec pod Triglavom omahnil v globino in umrl

Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v Občini Bohinj je v nedeljo popoldne 67-letni planinec na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.

Dva planinca sta hodila z vrha Triglava proti Malemu Triglavu, ko je 67-letnik izgubil ravnotežje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Zaradi hudih poškodb je na kraju umrl.

Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, so navedli na upravi. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, zato je helikopter Slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, od koder so se spustili do ponesrečenca.

Zaradi zahtevnosti reševanja je helikopter pripeljal 14 gorskih reševalcev, ki so pokojnika zavarovali v steni. Truplo so v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino, so še navedli na upravi.

Policisti pa so sporočili, da okoliščine kažejo na gorsko nesrečo. Ugotovili so, da je pohodnik uporabljal pomanjkljivo gorniško opremo, to je izrabljen profil podplata gorniškega čevlja.

Policija nadaljuje zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bo o ugotovitvah obveščala pristojno državno tožilstvo.