Na volitvah v Saški-Anhalt prepričljiva zmaga skrajno desne AfD

Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški-Anhalt zmagala s 43,8 odstotka glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja AfD v Saški-Anhalt Ulrich Siegmund omenil možnost novih volitev.

Siegmund je v nedeljo po objavi volilne projekcije nemških televizij dejal, da so volivci AfD dali mandat in da si z vladanjem želijo začeti čim prej, poroča BBC.

Toda ker AfD ni uspelo zagotoviti absolutne večine v zveznem parlamentu, bo morala sestaviti koalicijo, kar pa bi utegnilo biti zahtevno zlasti zaradi tradicionalnega t.i. požarnega zidu glede sodelovanja nemških strank s skrajno desnico.

AfD kaže, da bo osvojila 39 sedežev v 83-članskem deželnem parlamentu, za absolutno večino pa bi jih potrebovala 42.

Če bi poskusi oblikovanja vlade propadli, je Siegmund omenil tudi možnost novih volitev v Saški-Anhaltu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Doslej vladajoča Krščansko-demokratska unija (CDU) je po neuradnih rezultatih osvojila 17,2 odstotka glasov, kar je najslabši rezultat CDU na deželnih volitvah v Saški-Anhaltu doslej. V Primerjavi s prejšnjimi volitvami leta 2021 je izgubila okoli 20 odstotkov podpore.

Parlamentarni prag v zvezni deželi na vzhodu Nemčije so prestopile tudi leve stranke, in sicer so po podatkih britanskega BBC Socialdemokrati (SPD) osvojili 9,3, Zeleni 8,9 in Levica 8,6 odstotka glasov.

V parlament se je uvrstilo tudi populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) s 5,3 odstotka glasov, ki bi lahko bilo jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade pod taktirko AfD. Stranki si delita stališča glede migracij in nasprotovanja nemške podpore Ukrajini.