Plačali bodo za približno 200.000 evrov sodnih stroškov

»Plačilo sodnih stroškov ne pomeni, da priznavamo italijansko suverenost nad Trstom ali da se odpovedujemo boju.« S temi besedami so se predstavniki Mednarodnega zastopstva Svobodnega tržaškega ozemlja (IPR-FTT) odzvali na torkovo poročanje tržaškega dnevnika Il Piccolo o sodbah italijanskega vrhovno sodišča, s katerima je zavrnilo pritožbe pristašev Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) v sporih glede davčne suverenosti in statusa tržaškega pristanišča.

Pristaši STO ne priznavajo italijanske suverenosti nad Trstom in menijo, da bi morali prebivalci na območju STO davke plačevati tej državi, ne pa Italiji. Ker so postopke izgubili, morajo pobudniki nasprotnim strankam, ministrstvu za infrastrukturo in promet, ministrstvu za gospodarstvo, Agenciji za javno dobro, Deželi Furlaniji - Julijski krajini, Občini Trst in banki Civibank, povrniti vse pravne stroške. Gre za približno 200.000 evrov, 46 tisočakov dolgujejo tržaški občini. STO-jevci bodo ta znesek za zdaj plačali v 48 obrokih v osmih letih, obenem pa si pridržujejo možnost, da bodo pozneje zahtevali povračilo stroškov.

Predstavniki IPR-FTT zavračajo predvsem razlago, da naj bi sodbi kasacijskega sodišča pomenili dokončen poraz oziroma konec prizadevanj za uveljavitev STO. Poudarjajo, da s plačilom stroškov ne priznavajo vsebine sodb in da njihova pripravljenost na obročno plačilo pomeni zgolj izpolnitev finančne obveznosti, ki izhaja iz postopkov. Obenem menijo, da italijansko kasacijsko sodišče ni pristojno za odločanje o Svobodnem tržaškem ozemlju. Zato po njihovem mnenju ugotovitve kasacijskega sodišča, da STO »nikoli ni obstajalo in ne obstaja«, ni mogoče razumeti kot dokončne odločitve o njegovem mednarodnopravnem statusu.

Predstavniki IPR-FTT obenem poudarjajo, da italijanska sodišča ne morejo spreminjati ali razveljavljati mednarodnih obveznosti, ki jih je Italija sprejela. Sodbi kasacijskega sodišča zato razumejo kot odločitvi, ki ne rešujeta vprašanja obstoja oziroma statusa STO. Plačilo približno 200.000 evrov stroškov po njihovih besedah tako ne pomeni predaje. Stroške bodo poravnali, nato pa si pridržujejo možnost, da bodo zahtevali njihovo povračilo. Kot je za Primorski dnevnik pojasnil Paolo Parovel, ki je z Robertom Giurastantejem predsednik IPR-FTT, gre tu za »politično vprašanje«. Če bi namreč sodišče sodilo independentistom v prid, bi s tem po njihovem mnenju implicitno priznalo obstoj Svobodnega tržaškega ozemlja.