Na Vršiču odslej za dve tretjini parkirnih mest manj

Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec je uvedla novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem so po novem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno.

Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali in za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Po asfaltiranju je na vrhu prelaza urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, tri za invalide, 24 za motorna kolesa, dve za avtobuse in osem za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkirišč je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo, in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj.

Zasedenost parkirišč je voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicama na kranjskogorski in trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah.

Pred zapornicama se cesta razširi na dva prometna pasova. Desni prometni pas je namenjen obiskovalcem, ki želijo parkirati na vrhu prelaza. Na zapornici prevzamejo parkirni listek, vstop pa je omogočen le, dokler so na voljo prosta parkirna mesta. Levi prometni pas je namenjen vsem ostalim uporabnikom, ki bodo nadaljujejo čez prelaz oziroma do drugih urejenih parkirišč in destinacij ob Vršiški cesti.

Zapornici sta postavljeni na kranjskogorski strani za jezerom Jasna in na trentarski strani pred odcepom za izvir Soče.