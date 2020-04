Plečnikov stadion med najbolj ogroženimi primeri kulturne dediščine

Mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra je objavila seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine za leto 2020. Med njimi je tudi stadion arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, je razvidno iz spletne strani Europe Nostre. Na razpis za vključitev v program Europe Nostre in Inštituta Evropske investicijske banke, naslovljen 7 najbolj ogroženih (7 Most Endangered), je Plečnikov stadion prijavilo Društvo arhitektov Ljubljana. V društvu so, kot so zapisali na svoji spletni strani, nominacijo pripravili, ker si prizadevajo za ohranitev in ponovno uporabo stadiona v njegovi izvirni obliki.

Stadion, ki je bil zgrajen leta 1925, je eden najstarejših objektov, zgrajenih za športne in gimnastične namene v Sloveniji, in tudi eden najzgodnejših tovrstnih objektov v Evropi. Z opečnim zidom ograjena arena objekta na prostem ima obliko podkve, povzeto iz starodavnih amfiteatrov, celoto pa poleg arene sestavljajo še v raščen teren vgrajene tribune, kolonada na vzhodni strani, tribune s stebri na zahodni strani in dva glasbena paviljona. Stadion je mojstrovina arhitekta Jožeta Plečnika, poudarjajo v obrazložitvi.