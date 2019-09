Plečnikovi sorodniki pripravili presenečenje

Po premierni poletni postavitvi v Vatikanskih muzejih se razstava Plečnik in sveto. Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec, ki na ogled postavlja 33 izbranih predmetov Plečnikovega liturgičnega posodja, zdaj ekskluzivno in za kratek čas seli v Mestni muzej Ljubljana. Tam bo na ogled od četrtka, 26. septembra, do vključno 24. novembra letos, potem pa se dragoceno posodje vrača v hrambo in uporabo k lastnikom, v cerkve, samostane in k zasebnikom.

Kustosinja razstave Ana Porok je povedala, da sta ob svojem obisku Rima na razstavo naključno naletela ameriška mladoporočenca na medenih tednih. Žena Margaret Plecnik je nato kontaktirala ljubljanski muzej in želela kupiti knjigo o Plečnikovih stvaritvah v Ljubljani za darilo svojemu očetu Paulu Plecniku. »Seveda smo morali takoj vprašati, če so morda v kakšnih sorodstvenih vezeh z našim arhitektom, in izvedeli smo, da je bil Jože Plečnik njen pra pra stric,« je še povedala kustosinja.