Iz podjetja Autostrade Alto Adriatico sporočajo, da so odpravili posledice nesreče pri kraju Meolo, ki je za dober del jutra ohromila promet med Benetkami in Trstom, zaradi katere so tudi deloma zaprli avtocesto.

Iz avtocestnega podjetja sporočajo, da gre še vedno pričakovati kolone pri cestninskih postajah. Trenutno (opoldne) so kolone pri Moščenicah sicer krajše kot v teku jutra. Okoli 11. ure so znašale štiri kilometre v smeri Trsta, trenutno je vrsta dolga "le" kilometer.