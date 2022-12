V občini Možac na Videmskem je bila danes zjutraj 53-letna voznica vpletena v prometno nesrečo. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala pa je gmotna škoda. Na kraj so poleg reševalcev prišli karabinjerji, ki so nameravali opraviti alkotest, vendar ga je ženska odklonila. Voznico so ovadili, njen avtomobil pa so zasegli.