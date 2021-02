Po Bazovici italijansko priznanje zločinov?

Knjižna priloga Corriere della Sera La Lettura v zadnji številki objavlja soočenje zgodovinarjev Raoula Pupa in Erica Gobettija o fojbah in eksodusu Italijanov iz Istre. Oba pozdravljata lansko srečanje predsednikov Italije in Slovenije Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja v Bazovici v prepričanju, da je šlo za zelo pomembno dejanje za italijanski in slovenski narod.