Po dveletnem premoru so za počasnejši turizem

V Milanu se je včeraj zaključila 42. mednarodna turistična borza BIT. Prebujanje oz. oživitev predvsem mednarodnega turističnega področja je otipljiva: turistični ponudniki in operaterji so zadovoljni s povpraševanjem in odzivom stroke ter publike.

Več kot tisoč razstavljavcev, dobrih 15 odstotkov katerih je tujih, je v treh dneh predstavilo ponudbe za poletno in zimsko sezono, ko se bodo možnosti tudi medcelinskega potovanja sprostile.

V teh dveh letih, ko je pandemija v glavnem omejila turistični obisk na potovalce znotraj posameznih in bližnjih sosednih držav, so turistični operaterji preusmerili ponudbo na počasnejši, bolj spoznaven turizem, kar je zaznati pri ponudbi tudi večjih namestitvenih kapacitet.

Podobno kot v zadnjih letih je tudi tokrat z vabljivim, trajnostno naravnanim razstavnim prostorom prisotna Slovenija, kjer so tako poslovni operaterji kot publika obiskali pulte Term Krka, Čatež in Rogaška, mesta Ljubljane, Hit Alpinee Kranjke Gore, Bled Rose hotela iz Bleda, Julijske Alpe, Jeruzalema in podjetja SloveniaVacanze, ki že polni poletne čarterske povezave iz Neaplja, Pise in Bocna do Maribora.