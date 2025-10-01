Po grožnji z bombo ponovno odpirajo Oktoberfest

Festival piva Oktoberfest v središču Münchna se bo ponovno odprl ob 17.30, potem ko je bil zaradi grožnje z bombo danes nekaj ur zaprt, je sporočil münchenski župan Dieter Reiter. Grožnjo je v pismu izrazil moški, ki je davi zažgal stanovanje na severu Münchna, pri čemer sta bili ranjeni njegova mati in hči, nato pa storil samomor.

»Policija me je pravkar obvestila, da je po njihovem mnenju nadaljevanje festivala varno, zato bo prizorišče od 17.30 ure dalje ponovno odprto za vse obiskovalce,« je Reiter sporočil na omrežju Instagram.

Prizorišče v središču Münchna je bilo danes za več ur zaprto, medtem ko je policija preiskovala grožnjo z bombo. Preiskava se je začela v zgodnjih jutranjih urah po požaru in eksploziji v stanovanjski stavbi v severnem delu bavarske prestolnice, pred katero so zgorela tudi tri vozila.

Po navedbah preiskovalcev je bila grožnja z bombo del družinskega spora, ki se je končal tragično.

Izkazalo se je, da je 57-letni nemški državljan iz bližnjega bavarskega mesta Starnberg zažgal stanovanje svojih staršev v severnem predmestju Münchna, pri čemer sta bili ranjeni njegova 81-letna mati in 21-letna hči, ki se zdravita v bolnišnici. V stanovanju naj bi po neuradnih informacijah nastavil tudi eksplozivne pasti.

Policija je nato moškega našla hudo poškodovanega ob bližnjem jezeru, kmalu zatem je umrl. Pri sebi je imel nahrbtnik, v katerem so prav tako našli eksploziv.

Zaradi grožnje z bombo, ki jo je osumljenec pred tem izrazil v pismu, je policija sprožila obsežno preiskavo in za več ur zaprla prizorišče Theresienwiese v središču Münchna, kjer bo še do nedelje potekal festival piva Oktoberfest.

Letošnja izvedba znanega bavarskega festivala piva se je začela 20. septembra in bo trajala do 5. oktobra. Lani je Oktoberfest privabil 6,7 milijona obiskovalcev.