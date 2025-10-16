Po hitri cesti prek Rebernic proti Italiji odslej tudi z osebnimi avtomobili

Projekt celovite prenove odseka vipavske hitre ceste med Razdrtim in Vipavo prehaja v novo fazo, v kateri je od danes promet prek Rebernic v smeri Nove Gorice oz. Italije dovoljen tudi za osebne avtomobile oz. za motorna vozila do skupne mase 3,5 tone. Promet tovornih in osebnih vozil poteka po enem pasu nasprotnega smernega vozišča.

Takšna prometna ureditev je v veljavi do počivališča Mlake pred Vipavo, omejitev hitrosti pa je 60 kilometrov na uro, je Dars sporočil prek omrežja X. Nova prometna ureditev naj bi veljala vsaj do 25. novembra.

Začasna signalizacija o prepovedi uporabe hitre ceste prek Rebernic za osebna vozila bo na območju razcepa Nanos v celoti odstranjena do sobote, so še navedli v Darsu.

Na tem odseku vipavske hitre ceste od sredine avgusta potekajo obsežna obnovitvena dela, ki vključujejo tudi gradnjo prepotrebne zaščite proti burji.

Smerno cestišče hitre ceste v smeri Italije je bilo sprva popolnoma zaprto. Obvoz za osebni in lokalni tovorni promet je potekal po vzporedni regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa prek prehoda Fernetiči. Promet v drugi smeri, torej proti Razdrtemu, je medtem potekal normalno.

A takšna ureditev je predvsem v tranzitnem tovornem prometu, tudi v luči poostrenega nadzora na italijanski meji, povzročila dolge zastoje in občasno tudi kaotične razmere na avtocestnem odseku od Gabrka proti Fernetičem. Te so se širile tudi na primorsko avtocesto v smeri Senožeč in Nanosa. Posledično je prišlo do razburjenja avtoprevoznikov, ki so od države zahtevali rešitve.

Tako se je Dars z deležniki dogovoril za nov režim, po katerem od 8. septembra celoten tovorni promet v smeri Italije poteka po enem pasu smernega vozišča proti Razdrtemu, tako da tranzit ni več preusmerjen na Fernetiče. V smeri Nanosa in naprej proti Ljubljani oz. Kopru pa promet tovornih vozil nad 3,5 tone v tranzitu po hitri cesti ni možen in je že predhodno preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Ves promet osebnih vozil v obe smeri je bil medtem od 8. septembra preusmerjen na regionalno cesto, kar je jezilo lokalno skupnost. Že kmalu po tistem so na Darsu napovedali, da preučujejo možnost spremembe začasne prometne ureditve, da bi bila hitra cesta v smeri Italije prevozna tudi za osebna vozila. Zdaj so napoved uresničili.