Po obdobju z nestanovitnim vremenom bo spet zadišalo po poletju

Konec tega tedna in začetek prihodnjega bosta minila v znamenju vremenske spremenljivosti. Naši kraji bodo pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov, v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj pa bo na vreme pri nas vplivala tudi vremenska fronta. Od danes do vključno sobote se bo ob delnih, morda mestoma tudi obsežnejših razjasnitvah pojavljala kopasta oblačnost, občasno bodo nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte. V soboto bo ozračje še najbolj umirjeno.

V noči na nedeljo se bo pooblačilo. V drugem delu noči in v nedeljo zjutraj bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. V nedeljo popoldne se bo vreme izboljšalo in razjasnilo. Zapihala bo šibka do zmerna burja.

V ponedeljek bo povečini pretežno jasno ali zmerno oblačno. V torek bo, kot kaže, naše kraje prešla nova vremenska fronta. Pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte.

Za torkovo vremensko fronto naj bi se sredi prihodnjega tedna po zdajšnjih izračunih okrepil anticiklon s subtropskim zrakom. Kaže, da bo razmeroma soliden in vztrajen. Zagotovil naj bi nam večdnevno obdobje s prevladujočim sončnim in toplejšim vremenom. Najvišje dnevne temperature naj bi se v drugi polovici prihodnjega tedna zlasti na Goriškem lahko povzpele do okrog 27 stopinj Celzija. Spet naj bi se prikazalo septembrsko poletje.