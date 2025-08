Po obetavnem začetku sezone oljkarstvo z vrsto negotovosti

Letošnja oljkarska sezona se je začela obetavneje od pričakovanj istrskih oljkarjev. Lanska suša ni pustila posledic, kot so se bali, da bo, zelo spodbudno pa je bilo tudi cvetenje. Skrbi so se začele pozneje, povzema poročanje Radia Koper spletni portal MMC RTV SLO.

Oljke so zdaj v začetni fazi akumulacije oljčnega olja. Pred tem so obilno cvetele, nato pa kmalu doživele sušni stres, ki je zdesetkal zelo obetaven pridelek, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo koprskega Znanstvenoraziskovalnega središča, Maja Podgornik:

»Plodiči so takoj v prvi fazi razvoja, ko so najbolj občutljivi, doživeli največji šok. Ta razvojna faza je zelo občutljiva na okoljske razmere, zato je pomanjkanje vode v tleh povzročilo stres, ki se je kazal v zmanjšani rasti plodov, sušenju in intenzivnem odpadanju plodičev. Če malo karikiram: kot novorojenčki v bolnišnici so bili izpostavljeni največjemu stresu, kar je sploh mogoče.«

Invazivni škodljivci in bolezni dodatno ogrožajo pridelek

Pred otrditvijo koščice je oljke napadel še razmeroma nov škodljivec, marmorirana smrdljivka, ki izsesa plod, ta pa nato odpade. V nekaterih oljčnikih opažajo tudi izrazitejše odpadanje listov, ki je posledica glivične bolezni pavje oko, ki ogroža zlasti sorto istrsko belico. Sledil pa je moker julij. »Z vidika sušnega stresa so si rastline zagotovo opomogle, vendar pa so te razmere z večjo vlago in nižjimi temperaturami privabile oljčno muho.« Gre za enega najpomembnejših škodljivcev oljk. Teh je tudi več, kot kažejo nastavljene vabe. »Kmetje so v nekaterih oljčnikih opazili majhen ulov oljčne muhe, a veliko škodo na plodovih, kar jih je v bistvu malo zmedlo.«

Razmere za zatiranje oljčne muhe so zelo zahtevne, saj pogoste padavine izpirajo škropilno brozgo. K zmanjšanju populacije bi pomagale tudi višje temperature, je še povedala Maja Podgornik pred mikrofoni Radia Koper.