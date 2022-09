Po ognju srp in kladivo

Največji požar v zgodovini Slovenije na goriškem Krasu je odkril že skoraj pozabljeno zgodovino. Ko je dež s pogorišča spral saje in pepel, sta se na pobočju Fajtega hriba med Renčami in Kostanjevico po 77 letih znova prikazala prekrižana srp in kladivo. Domačini domnevajo, da mora biti vzhodno od srpa in kladiva še napis FNRJ ali FLRJ, ki pa ga zakriva v požaru rešeni gozd.

»Ja, drži. Vzhodno od napisa Tito je na gozdnem pobočju res simbol srpa in kladiva. Ne gre za nobeno fotomontažo in potegavščino. Teren sem si ogledal na tleh in našel kamenje,« nam je povedal Andrej Rogelja, poklicni gasilec novogoriške gasilske enote, eden od junakov gašenja največjega požara v zgodovini Slovenije.

Simbol srpa in kladiva desno od napisa Tito (gledano iz Renč) na Fajtem hribu med Renčami in Kostanjevico na Krasu v minulih dneh tudi njemu ni dal miru. Pravzaprav v minulih tednih, saj mu je njegov prijatelj, pilot slovenske vojske Jernej Ferletič, fotografijo poslal že pred 20 dnevi. Rogelja in Ferletič sta bila med gašenjem požara eden od najbolj udarnih tandemov: kot gasilski vodja zračnih sil je Rogelja večji del gašenja letel v helikopterju in sporočal informacije ekipam na tleh, Ferletič pa je koordiniral gašenje številnih helikopterjev in letal.

Ferletič je kmalu po sredini avgusta med rednim usposabljanjem z vojaškim letalom pilatus znova preletel požarišče in posnel zanimivo fotografijo. Nedaleč od napisa Tito je sredi požgane krajine opazil simbol komunistične partije oziroma prekrižana srp in kladivo, ki so ga v času nekdanje Jugoslavije pri nas enačili tudi s političnim geslom komunističnega gibanja: »Proletarci vseh dežel, združite se!«

Danijel Cek, Primorske novice